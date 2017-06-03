Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Başakşehir maçı canlı anlatımı ile ilgili detaylar burada… Spor Toto Süper Lig’in son haftasında lig ikincisi Başakşehir, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kayserispor Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Kayserispor Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada… Ligde oynadığı 33 maçın ardından 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 74 puanla 2. sırayı garantileyen Başakşehir, 38 puanla 14. sırada bulunan Kayserispor deplasmanına gidiyor. Kayserispor Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Kayseri Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada…

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında prestij maçına çıkacak. Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen ve 33 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyet, 10 beraberlikle 70 puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan rakibini mağlup ederek puanını 73’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 16. randevu

İki takım daha önce ligde 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 7 galibiyet alırken, Kayserispor ise rakibini 5 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 3 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kayserispor, ligde Başakşehir ile oynadığı son 6 maçta galip gelemedi.

Başakşehir’in aklı kaçan kupada

Medipol Başakşehir, 2011’den sonra ikinci kez çıktığı Türkiye Kupası Finali’nde Atiker Konyaspor’a penaltılarda 4-1 kaybederek kupayı müzesine götüremedi. Tarihinin en başarılı sezonunu yaşadığı sezonu kupasız kapayan turuncu-lacivertli takımda kaçan bu başarının ardından moraller de bozulmuş durumda.

Düdük Barış Şimşek’in

Saat 14.00’de 3. Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Barış şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serdar Diyadin yapacak.

“Kariyerime Türkiye’de devam etmek istiyorum”

Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Doka Madureira, kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini söyledi. Ülkeye çok alıştığını sözlerine ekleyen başarı futbolcu, “Kesinlikle Türkiye’de kalmak istiyorum. Buraya alıştım ve burada kopmak istemiyorum. Çocuklarım da burayla özdeşleşti. O yüzden futbol hayatıma bu ülkede devam etmeyi düşünüyorum. Şu ana kadar benim birebir görüşmem olmadı. Ama menajerim aracılığıyla bazı gelişmelerin olduğunu biliyorum. Şimdilik ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Tüm görüşmeleri menajerim sürdürüyor” diye konuştu.

“Büyük taraftara sahip takımlarda oynamak istiyorum”

Türkiye’ye geldiğinden bu yana sürekli büyük taraftar kitleleri önünde top oynamayı hayal ettiğini ifade eden Doka, şunları söyledi:

“Tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi taraftar topluluğuna sahip takımlarda oynamak isterim. Buraya geldiğimden beri hayalim büyük taraftar kitleleri önünde top oynamaktı. İnşallah ciddi büyüklükte taraftara sahip bir takımla anlaşırız.”

“Avrupa Kupaları'nda başarılı olmak farklı bir boyut”

Türk futbolunun başarılı ve günden güne gelişme gösteren bir yapıya sahip olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Türk futbolu ve Avrupa arasında herhangi bir fark görmüyorum. Türkiye’ye de inanılmaz yetenekli futbolcular geliyor. Burada oynanan futbolu çok iyi seviyede görüyorum. Ama Avrupa kupalarında başarılı olmak farklı bir boyut. Oradaki takımların güçleri çok farklı. Bizim ligimizde güçlü olan takımlar oralarda başarıya ulaşamıyor. Çünkü o seviyede oynanan oyun başka” şeklinde konuştu.

“En beğendiğim futbolcu Selçuk İnan”

Süper Lig’deki en beğendiği futbolcu ve kaleciyi de açıklayan Doka, şu ifadeleri kullandı:

“Süper Lig’de en beğendiğim futbolcu Selçuk İnan. Çok kaliteli bir oyuncu. En beğendiğim kaleci ise Muslera. Türkiye Ligi’nin gençlerde en yeteneklisi de Cengiz Ünder. Yetenekli ve geleceği parlak bir futbolcu. Ondan beklentiler çok fazla ve o da bu beklentileri karşılayacak seviyede.”

“Medipol Başakşehir’e teşekkür ederim”

Son olarak yollarını ayırdığı Medipol Başakşehir’e teşekkürlerini ileten Brezilyalı orta saha, “Medipol Başakşehir’de 6 sezon geçirdim. Başkan Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere, Abdullah Avcı, tüm oyuncular ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Maksimum seviyede oynadığıma da inanıyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Nesim Özgür: "İlk tercihinin Türkiye olacağını düşünüyorum"

Bu arada Doka'nın menajerliğini yapan Nesim Özgür, yaptığı açıklamada, "Futbolcum Doka, Türkiye'de Medipol Başakşehir'de başarılı bir 6 sezon geçirmiştir. Sözleşmesi şu anda bitti. Yeni takım arayışındayız. Talipleri var. Önümüzdeki günlerde futbolcumla da görüşerek bir karar verip, tercihini Türkiye'den yana kullanacaktır. Çünkü Türkiye'yi çok seviyor. Çocukları Türkçe konuşuyor, okula gidiyor. Kendisinin de o nedenle ilk tercihinin Türkiye olacağını düşünüyorum" dedi.