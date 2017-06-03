Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Alanyaspor maçı canlı anlatımı ve Rize Alanya maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada... Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı canlı anlatımı ve Rize Alanya maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada… Ligde Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından ligden düşmemek için mücadele veren Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor’u kendi evinde konuk ediyor. Bursaspor ile ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Alanya karşısında 3 puanı cebine koyup, Bursaspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Bursaspor is Trabzon deplasmanından puan yada puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Rizespor Alanyaspor maçı canlı anlatımı ve Rize Alanya maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde…

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı bugün saat 17.00'da başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports kanal 91'den canlı yayınlanacak.

33 PUANLA 16. SIRADA

Adanaspor ve Gaziantepspor'un son iki sırayı almasının kesinleştiği Süper Lig'den düşecek 3. takım, yarın yapılacak maçlarla belli olacak.

Çaykur Rizespor, son hafta maçları öncesinde 33 puanla 16. sırada yer alıyor. Rize ekibi, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanıp, 35 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Çaykur Rizespor'un ikili averajda Bursaspor'a üstünlüğü bulunuyor.

Çaykur Rizespor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Orhan Saadane Ali Faez Furkan Robin Petrucci Oğuzhan Edomwonyi Süleyman Kweuke

Alanyaspor: Haydar Gassama Lazic Omeruo N’Sakala Sackey Efecan Emre Akbaba Emre Nefiz Guerrier Plet

Rize’de son dakika

Rizespor’da Oboabona ve Fink cezalı. Ismael ile Ali Yakoubi ise sakat. Son 2 lig maçını kazanıp kümede kalma umutlarını yeşerten Karadeniz ekibi ideal 11’le sahaya çıkacak. Basın sözcüsü Saffet Mete, “Sezona bedel bir maça çıkacağız. Oyuncularımız galibiyet mücadelesi verecek, kulağımız ise Trabzon’da olacak” dedi.

Alanya’da son dakika

Rize’nin rakibi Alanya’da takımın en büyük silahı Vagner Love yok. 23 golle krallık yarışında zirvede olan Love cezalı. Aynı şekilde Fernandes ile Tzavellas da yok.

SAFFET METE: GÜN LİGDE KALMA GÜNÜDÜR

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcülerinden Saffet Mete, zorlu bir lig sürecinin sonuna geldiklerini ve ligde kalma umutlarını son maça taşıdıklarını söyledi. Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Mete, "Son haftalarda takımımız zorlu bir süreçten geçmesine rağmen büyük mücadele azmi ortaya koydu. Sezon boyunca yanımızda olmayan futbol şansını da yakalayarak son beş haftada iyi işler yaptık. Artık bütün ümitlerin tarafımıza döndüğünü düşünüyoruz. Futbol şansı var elbet ama bu mücadelenin tamamına şans dersek teknik heyet ve futbolculara haksızlık yapmış oluruz. İyi bir ekip kurduk ancak eksiklikler ve haltalarımız oldu. Bunları şimdi konuşma zamanı değil. Bugün ligde kalma günü" dedi.

"SEZONA BEDEL FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Ligin zorlu ekibi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını ancak sadece kendilerinin kazanmasının yetmeyeceğini ifade eden Mete, şunları söyledi:

"Öncelikle kendi işimize bakacağız ve kazanacağız. Kazandıktan sonra da Trabzon´dan gelecek haberi bekleyeceğiz. Böylelikle yerimiz belli olacak. Son 90 dakikada taraftarımız da takıma büyük destek verecek. Hafta içi önemli organizasyonlar yapıldı. İstanbul ve Ankara´dan taraftarlar otobüslerle Rize´ye geliyor. Tüm ilçelerden otobüsler kaldırılıyor. Bir sezona bedel final maçına çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile kendi adımıza düşeni yapacağız."

Hikmet Karaman: Hep inandım ligde kalacağız

Son 4 maçından 9 puan çıkartan Çaykur Rizespor’da moraller yerinde. Bursaspor’a nazaran Karadeniz ekibi çok daha umutlu. Yaptığı konuşmalarla takımı ayağa kaldıran teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcuları dünkü idman sonrasında da ateşledi. Tecrübeli hocanın, “Herkes düştü derken bile ben hep inandım. Bu ligde kalacağız. Alanyaspor karşısında üzerimize düşeni yapalım, kazanalım” dediği öğrenildi. Karaman’ın hafta boyunca en büyük yardımcısı ise Kweuke oldu. 27 lig maçında 14 gol atan Kamerunlu futbolcu, Rizespor’un ligdeki en skorer oyuncusu.