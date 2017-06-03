Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı bu haberde. Spor Toto Süper Lig’e veda haftasında 3’ncülük için oynayacak olan Fenerbahçe, Adanaspor deplasmanına gidiyor. Adanaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve Adana Fb maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada… Ligde ezeli rakibi Galatasaray ile 3’ncülük yarışı içinde olan Fenerbahçe, Adana deplasmanından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Galatasaray’ın Konyaspor’u konuk edeceği son haftada, ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Adanaspor karşısında galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezona 2 hafta önceden başlamak istemiyor. Adanaspor ise ligden Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı son maçında zorlu rakibi Fenerbahçe’yi Adana’dan eli boş göndermek istiyor. Adanaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı ve Adana Fener maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde…

Adanaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. haftasında lige veda eden Adanaspor sahasında Fenerbahçe'yi misafir edecek. Bugün saat 17.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Serkan Olguncan ve Serkan Çimen ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Taraftarlar Adanaspor-Fenerbahçe maçını beIN Sports 2'den canlı izleyebilecekler.

Lens pişman oldu ancak...

Fenerbahçe, kadrosunda tutmak için uzun süre uğraştığı Jeremain Lens’ten yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçmişti. Sunderland’ın 6,5 milyon avroluk bonservis talebi bir yana Lens’in de senelik 4 milyon avro talep etmesi sarı-lacivertlilerin geri adım atmasına sebep olmuştu. Ancak adının Beşiktaş’la anılmaya başladığı şu günlerde Hollandalı yıldızdan beklenmedik bir hamle geldi. Lens “Burada mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Senelik 3 milyon avroya imza atmaya hazırım” diyerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Yönetim, Lens’e henüz bir cevap vermedi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile Valbuena'nın işini bitirdi​



Valbuena 3, Mehmet Ekici 4 yıllık imza atıyor. Sağ kanada Dirar, sol kanada Fischer geliyor. Forvet için Niang ve Dimata isimleri geçiyor. Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosuyla hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe bir kez daha sil baştan kadro yapmak için harekete geçti. Sezon başı hazırlık kampına kadar transfer operasyonunu bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerin dört bir koldan sürdürdüğü çalışmalar sonuçlarını hemen vermeye başladı. Mehmet Ekici ile Mathieu Valbuena’da işlem tamam. Ekici ile 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, milli oyuncuya ilk 2 yıl için 1 milyon 750 bin, sonraki 2 yıl için ise 1 milyon 650 bin avro garanti para verecek. Ekici, bir sezonda 30 maç üzeri forma giyerse ilk 2 yıl için 250, sonraki 2 yılda ise 350 bin avro bonus kazanacak. Valbuena ise senelik 3 milyon avrodan 3 yıllık imza atacak. Fransız yıldız için Lyon’a yaklaşık 1.5 milyon avro bonservis ödenecek.





Kocaman’ın gözdesi Dimata

Valbuena ve Mehmet Ekici’yle yapılan anlaşmaları önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, sağ açık için de Monaco’da Nabil Dirar’la imzaya çok yakın. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Fas asıllı Fransızla prensipte anlaştığı, Monaco’yla görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu arada Milan’ın Senegalli genç forveti M’Baye Niang’ın ardından Belçikalı Nany Dimata da golcü listesine dahil edildi. Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki Dimata’yı Aykut Kocaman’ın özellikle istediği ifade edildi. Öte yandan sol açık için Danimarkalı Viktor Fischer’le temasa geçildi. Premier Lig’den düşen Middlesbrough ile yollarını ayırma kararı alan 22 yaşındaki Viking için Simon Kjaer’in olumlu rapor verdiği belirtildi.