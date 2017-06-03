Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Real Madrid maçı TRT 1 canlı izle ile ilgili merak ettikleriniz burada... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa bu akşam ya Juventus'a, ya da Real Madrid'e gidecek. Juventus Real Madrid maçı TRT 1 canlı izle linki için aşağıda bulunan linke tıklamanız yeterlidir... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Juventus-Real Madrid... Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid'i devirerek finale adını yazdırmıştı. Juventus ise Monaco'yu geçerek ilk finalist olmuştu. İtalyan temsilcisi Juventus, Serie A'daki başarısını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyor. Real Madrid ise daha önce defalarca kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürmek istiyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Juventus Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor... İşte Juve Real maçı ile ilgili detayar...

JUVENTUS REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı Juventus Real Madrid maçı bu akşam saat 21.45’te Galler’de Millennium Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma TRT1’den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alves, Pjanic, Khedira, Sandro, Mandzukic, Dybala, Higuain

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

Juventus ile Real Madrid dev kupa için kapışıyor

Galler’in başkenti Cardiff’te oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Alman Felix Brych yönetecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında bu gece oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak. Galler’in başkenti Cardiff’teki Ulusal Stadyum’da oynanacak karşılaşma, 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. defa finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.



Juve’nin kozu Higuain



Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yenilgisiz geldi. Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain, Devler Ligi’nde attığı 5 golle Zebraların en golcü oyuncusu oldu. Eski bir Real Madridli olan Higuain, Juventus’un en büyük kozlarından biri olacak.





Ronaldo krallık peşinde



Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarında Bayern Münih’e 5, yarı final maçlarında da Atletico Madrid’e 3 gol atan Ronaldo, gol sayısını 10’a çıkardı. Ronaldo finalde atacağı gollerle 11 gollü Messi’yi geçip krallık tacını takmak istiyor.