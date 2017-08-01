Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma'da sportif direktörlük görevine gelmesinin ardından transfere başlayan ve Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran Monchi, radarında bulunan bir başka Türk futbolcu Rezan Çorlu'yu da transfer etti.

BRONDBY FORMASI GİYİYORDU

Danimarka'da Brondby forması giyen ve Danimarka Millî Takımları'nda boy gösteren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu, Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşme imzaladı.

İmza sonrası konuşan Rezan Çorlu, Elbette Brondby'e veda etmek zor. 4 yıldan bu yana burada futbol oynuyorum. Brondby taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Bu değişmeyecek. Ancak Roma'ya hayır demek zordu'' dedi.