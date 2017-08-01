Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde Club Brugge’ü 3-3’ün rövanşında ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, zorlu mücadele öncesindeki son antrenmanını yaptı. Turuncu-lacivertli takımda uzun süredir sakatlıkları bulunan Chedjou ve Egemen dışında eksik yok. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada Medipol Başakşehir taktik ağırlıklı çalıştı.