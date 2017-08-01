Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge hazırlıklarını tamamladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son antrenmanını yapan Belçika temsilcisi ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ivan Leko, idmanın son bölümünde maçın taktiği üzerinde durdu. Club Brugge'ün Medipol Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
"Horvath - Mechele, Engels, Denswil - Palacios, Vormer, Nakamba, Touba - Refaelov, Dennis - Vossen."
Club Brugge son antrenmanını yaptı
01.08.2017 - 22:36 | Son Güncelleme: 01.08.2017 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le karşılaşacak olan Club Brugge, zorlu maç öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı statta yaptı.
Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge hazırlıklarını tamamladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son antrenmanını yapan Belçika temsilcisi ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ivan Leko, idmanın son bölümünde maçın taktiği üzerinde durdu. Club Brugge'ün Medipol Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Etiketler : Şampiyonlar Ligi,medipol Başakşehir,
493223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493223.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0