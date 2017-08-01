Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge hazırlıklarını tamamladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son antrenmanını yapan Belçika temsilcisi ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ivan Leko, idmanın son bölümünde maçın taktiği üzerinde durdu. Club Brugge'ün Medipol Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Horvath - Mechele, Engels, Denswil - Palacios, Vormer, Nakamba, Touba - Refaelov, Dennis - Vossen."