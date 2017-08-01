Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Sivasspor kalede Tolgahan savunmada Rıdvan, Bjarsmyr, Djakov, Elderson orta sahada Galip, Hakan, Kerim hücum hattında ise Emre, Leandro Barrios ve Kone 11'i ile başladı. Sivas Belediyespor ise Serkan, Tunay, Fatih, Uğur, Nuri Melih, Samet, Hüseyin, Ahmet, Batuhan, Ozan ve Eren 11'i ile maça başladı. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Kerim'in ceza sahası dışında çektiği şutla 1-0 Sivasspor öne geçerken ilk yarının son dakikalarında Sivas Belediyespor Ozan'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan Sivasspor Kerim ile bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.