Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor’da Kulüp Başkanı Bahrin Çabuk’un istifa etmesi ile birlikte olağanüstü kongreye gidildi. Tokatspor Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde yapılan genel kurul toplantısına

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti başkanları, Tokatspor eski başkanları, Tokatspor üyeleri ve taraftarlar katıldı. Divan Başkanlığı'nı Orhan Gürgünoğlu’nun yaptığı kongrede yönetim kurulu ve denetleme raporları görüşülerek gelir gider bilançosu okunarak oybirliği ile kabul edildi. Tokatspor’un giderleri 303 bin 380 lira, toplam borcu ise 7 milyon 925 bin TL olarak ibra edildi.

Kongrenin dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokatspor’a hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Oluşturulan bu birliktelikle Tokatspor’un ligde daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Ortak değerimiz Tokatspor’da oluşan bu enerji bu güzellik şehrin başka müştereklerine de bizi her zaman her daim bir araya getirecektir” dedi.

AK Parti Tokat Milletveklil Zeyid Aslan ise bir araya gelerek oluşturulan listede güç oluşturulduğunu ifade ederek, "Tokatspor’a başkan seçmeyeceğiz. Tokatspor’a her biri başkan olacak her biri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olacak bir takım seçiyoruz. Yani bir futbol kulübü nasıl takımla gidiyorsa yönetim anlayışını da kişi, şahıs, başkan üzerinden götürülen bir anlayış değil bir takım anlayışı içerisinde götürelim. Herkes aynı derecede sorumlu olsun, elini aynı derece taşın altına koysun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından divana sunulan tek liste ile seçimlere geçildi. Kapalı zarf usulu yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Tokatspor’un 17 kişilik yönetim kurulunun asıl listesinde şu isimler yer aldı:

“Ahmet Arat, Adil Coşkun, Ali Çelik, Emin Yılar, Ender Demirtaş, Halis Karaca, Hasan Hüseyin Koç, Mesut Özdemir, Mücahit Yılmaz, Murat Gencer, Murat Şahin, Mustafa Çevirgen, Mustafa Özbay, Okay Karacan, Osman Altınordu, Sebati Cansu, Ümit Baki İşeri.”