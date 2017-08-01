Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İstasyon ve dar alanda yapılan pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmana minyatür kalede yapılan maç ile devam etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş’in oyuncularla yakından ilgilendiği gözlenirken, idman pas ve streching çalışması ile noktalandı.

Adriano Correia, izinli olduğu için antrenmana katılmazken, siyah-beyazlı kulübün ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, çalışmayı yerinde takip etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah ve akşam yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.