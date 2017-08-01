Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Akhisarspor'umuz Brezilya'lı futbolcu Sergio Antonio ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun” denildi.

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve Mutlu Özdemir katıldı.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde mücadele veren Al-Wasl Sports Club’ta forma giyen Sergio Antonio geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı buldu. Sergio Antonio sırasıyla Brezilya ekipleri Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama, Sport Recife ve son olarak Birleşik Arap Emirliklerinde Al-Wasl Sports Club’ta forma giydi.