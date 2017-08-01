Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Gana'lı orta saha oyuncusu Emmanuel Agyeman Badu ve kulübü ile 1 yıllık kiralık olmak üzere anlaşma sağlanmıştır."