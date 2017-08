Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 ayaklı maçın ilk ayağını oynadıklarını belirterek, "Biraz önce de rakiple ilgili analizi yaptık. Rakibe saygı duyduğumuzu daha önce belirttik. Her sene Avrupa’da olan ve geçen sene de Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almışlardı. Geçen hafta maça istekli başladılar ve gol buldular. Biz de maçın analizini yapıp iyi kötü yanlarımızı çıkardık, bu doğrultuda hareket edeceğiz. 2 senedir Avrupa Ligi Ön Elemesi, bu sene de Şampiyonalr Ligi Ön Elemesi oynuyoruz. Bu maç, kulübün gelişimi açısından çok önemli. Yarınki maçın her saniyesini her anını, teknik olarak, akıl olarak, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağız. 0-0 başlayacak olan bir maçta maçın anlarını doğru değerlendirmek gerekiyor. Rakibin yaş ortalaması 24. Şampiyonlar Ligi’nde 60 dakika topun oyunda kalma süresi vardı. Bunları değerlendirerek yarınki maça hazırlandık. Bunların karşılığını alıp Şampiyonlar Ligi Play-off’una yükselmek, sonrasında da Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi grup maçlarını oynamak bize ve ülkemize katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Emre, bir aksilik olmazsa oynayacak"

Geçtiğimiz maçta ilk 11'de oynayan 9 ismin geçtiğimiz sezon kadroda olduğunu ifade den Abdullah Avcı, "Bu sene kadroda oyuncu sirkülasyonunun olduğu bir durum gerçekleşti. Geçen hafta 11 kişiden 9’u geçen yıl oynayan oyunculardı. Attamah gibi, bir teknik adamın elini rahatlatacak bir isim var. Costa henüz tam kapasitede değil. Emre’nin ayağı iyi. Bir aksilik olmazsa oynayabilecek. Tecrübeli ve bu arenayı oynamış olan oyuncu sayımız fazla. Taktik disipline sadık kalabilmeyi gösterdiler. Özellikle attığımız 3. Golde rakibe değmeden 39 pasla golü bulduk. Kazanamadık diye üzüldük ama oyun olarak memnun olduk. Hiçbir takım, özellikle de bizim gibi bir takım beraberliğe oynama düşüncesinde olamaz. Kağıt üzerinde avantajlı gözüksek de, maç 0-0 başlayacak. Bir duran top, maçı lehte veya aleyhte götürebilir. Önceliğimiz turu geçmek. Maçların öncesinden gol senaryosunu çıkarmak pek mümkün değil" diye konuştu.

"Bu sene tribünler daha farklı olacak"

Maçta tribünlerin geçen yıla göre daha dolu olacağını söyleyen Avcı, "Seyirci sayısı konusunda şu ana kadar olumlu gelişmeler var. Sadece bu maç için değil, sezonun geneli anlamında taraftar sayımızın önemli derecede artacağını düşünüyorum. Şu andaki durum da bunu gösteriyor" dedi.

Oyun içinde önemli detayların maçı etkileyeceğini de sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Artık futbol o kadar basit değil. Gol atmak da kolay değil, gol yemek de zorlaşabiliyor ve kolaylaşabiliyor. Hem hücumda hem savunmada hataları minimuma indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Maç 0-0'dan başlayacak"

Medipol Başakşehir'in başarılı kanat oyuncusu Edin Visça da, ilk maçta iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Herkes avantaj yakaladığımızı söylüyor ama bana göre durum daha farklı. Bu maç 0-0’dan başlayacak. Baktığımız zaman karşınızdan Avrupa tecrübesi olan bir takım var. Yarın maça tamamen 0-0 başlayacağız. Onların tecrübeli oyuncuları var. İlk maça iyi başlamamıştık ama ikinci yarıda toparlandık. Şimdi maça iyi başlamamız gerekiyor. Maçın ilk yarısını oynadık, şimdi ikinci yarısını oynayacağız" dedi.

"Tek hedefimiz üst tura çıkmak"

Kulüpte herkesin üst tura çıkmak istediğini sözlerine ekleyen Visça, "Tek hedefimiz bu. Bu hafta idmanlara baktığımızda takımın ne kadar istekli olduğunu gördüm. Takımımız fiziksel olarak tam kapasitede değildi. Aradan 1 hafta geçti ve istediğimiz noktadayız. Takımımızda iyi oyuncular var. Bir üst tura çıkmak için odaklandık. Bunun için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

Başarılı oyuncu, Roma'ya transfer olan Cengiz'in çok iyi bir grafik çizdiğini söyleyerek, "Özellikle geçen sezon benim ve Cengiz açısından çok iyi geçti. Onun bu başarısından dolayı transferi gerçekleşti. Bu transferden dolayı çok memnunum. Yeni partnerim Elia. Kendisi de antrenmanlarda ve oynanan ilk maçta kalitesini gösterdi. Uluslar arası tecrübeye sahip. İkimiz açısından iyi olacak. Abdullah Avcı, bu bölgede Tunay ve Kerim de var ve rekabetin olduğu bir bölge burası. Bu da beni memnun ediyor" açıklamalarında bulundu.