Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, antrenörler, futbolcular ve personelle vedalaşan Riad Bajic, yeni sezonda takıma ve arkadaşlarına başarılar dileyerek ayrıldı. Bajic daha sonra kulüp binasında Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile bir araya geldi. Şan, genç futbolcuya yeni takımı Udinese’de başarılar dilerken, Bajic bugün bulunduğu noktaya gelmesinde Konyaspor’un büyük katkısı olduğunu ve Konya’da yaşadıklarını asla unutmayacağını söyledi. Udinese’ye transfer olan Bajic Konyaspor’un önümüzdeki sezonda da lige damga vuracağına inandığını sözlerine ekledi.
Riad Bajic Konyaspor'la vedalaştı
01.08.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 01.08.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor’dan İtalya Serie A takımlarından Udinese’ye transfer olan Boşnak oyuncu Riad Bajic, transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından takımla vedalaştı.
Etiketler : Atiker Konyaspor,Udinese,Riad Bajic,
493236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493236.aspx
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