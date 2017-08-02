Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor yeni sezon için transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp bir süredir görüşmelerin sürdüğü Udinese'de forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Agyeman Badu'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Bursaspor ayrıca daha önce gündemine aldığı bir başka Ganalı kanat oyuncusu David Accam'ı kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Teknik direktör Paul Le Guen'in de onayını alan yönetim, MLS ekibi Chicago Fire'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla söz kesti. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor. Accam'ın kulübüyle olan sözleşmesi aralık ayının sonunda bitecek.