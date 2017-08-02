Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun kısa bir süre önce, "Hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterip goller atıyor. Herhalde bırakmazlar" dediği Emre Mor'a son olarak Fiorentina talip oldu. İtalyan basınına göre, Mor Menekşeler, 20 yaşındaki yıldız için Borussia Dortmund'a 12 milyon Euro önerdi. Genç yıldıza da yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.
Emre Mor'a İtalya'dan talip var
02.08.2017 - 04:43 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin gündeminde olan millî oyuncu Emre Mor'a Fiorentina da talip oldu.
Etiketler : emre mor,transfer,borussia dortmund,fiorentina,fenerbahçe,
493267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493267.aspx
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Altınordu
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