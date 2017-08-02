Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun kısa bir süre önce, "Hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterip goller atıyor. Herhalde bırakmazlar" dediği Emre Mor'a son olarak Fiorentina talip oldu. İtalyan basınına göre, Mor Menekşeler, 20 yaşındaki yıldız için Borussia Dortmund'a 12 milyon Euro önerdi. Genç yıldıza da yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.