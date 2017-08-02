Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarında bizim için önemli bir gece. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3’ün rövanşında Belçika ekibi Club Brugge önünde. Maç İstanbul’da Fatih Terim Stadı’nda. Abdullah Avcı’nın takımına 3-3’e kadar her türlü beraberlik de tur için yetiyor. Ancak amaç kazanarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak. Temsilcimiz, maçı kazanması hâlinde Avrupa kupalarında ilk galibiyetini almış olacak. Başakşehir’in ilk maçtaki kadroyla sahada yer alması bekleniyor. Rakibin hafta sonu başlayan liginde Lokeren’i 4-0 mağlup ettiğini hatırlatalım.

Maç 0-0 başlıyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Club Brugge için kağıt üzerinde turu geçmek için avantajlı olmalarına rağmen galip gelmek için sahaya çıkacaklarını söyledi. Hiçbir takımın beraberliğe oynama gibi bir düşüncesinin olamayacağını söyleyen Avcı, “Maç 0-0 başlıyor. İlk maçtaki oyunun üstüne koyup, sahada sonucu almak bizi mutlu edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

BRUGGE TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’dan Başakşehir maçının taktiğini aldığını söyledi. Leko yaptığı açıklamada, “Tudor buraya gelmeden önce bana bilgi, akıl ve oynayacağım şekli verdi. Başakşehir’i de tanıttı. Bu normal ve arkadaşlar arasında olur” dedi.