Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da sıcak saatler bitmiyor... Önceki gün Osmanlıspor’un yıldızı Badou Ndiaye’yi Ankara’dan alıp getiren Başkan Dursun Özbek, dün de Florya’daki yeni yapılanma için son kararını verip Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun yanına gitti. “Teknik direktör Fatih Terim mi yoksa üst akıl Mircea Lucescu mu?” ikilemini yöneticilerle son defa değerlendiren Galatasaray Başkanı, kardeşi Mehmet Özbek’in önderliğindeki cepheden yana saf tutarak kararını verdi ve Romanya’ya uçtu. “Igor Tudor’un arkasındayım” söylemini de göz önünde bulunduran Dursun Özbek, Lucescu ile bir araya gelerek detayları konuştu.

Futbol sana emanet

Artık kulübede yer almak istemeyen Lucescu, futbol direktörü ya da sportif direktör şeklindeki bir görevi kendisinin de düşündüğünü belirterek, Galatasaray’da yeniden görev alma fikrinin kendisini heyecanlandırdığını Dursun Özbek’e bildirirdi. Rumen hoca daha önce yönetici Can Topsakal yaptığı görüşmede olduğu gibi kendisi için en büyük belirleyici unsurun “Özgür çalışma ortamı olduğunu” Galatasaray Başkanı’na iletti. Özbek, bütün altyapı verilerinin olduğu dosyayı da Lucescu’nun önüne koyarken, Florya’yı tamamen kendisinin sorumluluğuna vereceklerini, teknik direktör Tudor’la sürekli dirsek temasında olabileceği bir sistem planladıklarını ifade etti. Lucescu’nun bugün kesin kararını Başkan Özbek’e bildirmesi ve çok büyük ihtimalle bavulunu toplayıp bir hafta içinde İstanbul’da olması bekleniyor.

Neden Lucescu?

Yönetimin ilk planı zaten Lucescu’yu üst akıl olarak getirip, Tudor’a paravan yapmaktı. Ancak Fatih Terim’in sürpriz ayrılığı hem Özbek’in hem de yönetimdekilerin planlarını altüst etmişti. Öncelikle çoğunluk 2018 öncesi Terim’i getirmenin daha mantıklı olduğunu savundu ve Dursun Özbek de kayıtsız şartsız Terim’den gelecek olumlu cevabı bekliyordu. Ancak Mehmet Özbek’in başını çektiği grupta Alper Narman, Can Topsakal ve sportif direktör Cenk Ergün başkanı etkileyerek ibrenin Lucescu’ya dönmesini sağladı.