Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren oyuncuların başında yer alan Castillo'nun sağ arka adalesindeki sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Adalesinde gerilme olan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı, bu arada daha önce yaşadığı menisküs problemi nedeniyle de ameliyatının planlandığı kaydedildi.

Heerenveen maçında 46. dakikada oyuna giren Castillo, 53. dakika sakatlanmış ve sadece 7 dakika oyunda kalabilmişti.

Castillo'nun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde eylül ayı başında Ukrayna ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tam olarak hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.