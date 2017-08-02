Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini feshetti.

TRABZONSPOR'DAN 3,5 MİLYON EURO ALACAK

İddialara göre, Burak Yılmaz için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Bip Spor'a göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak. Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.

32 yaşındaki forvetin önemüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Trabzonspor ile resmi sözleşmeyi imzalanası bekleniyor.

ÇİN SÜPER LİGİ'NDE 28 MAÇTA 19 GOL ATTI

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.

Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.