Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Club Brugge maçı geniş özeti ve golleri burada.. Club Brugge ile Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya geldi. Başakşehir-Club Brugge maçı turu geçen tarafı belirledi. İlk maçta Belçika'dan 3-3 beraberlikle ayrılan temsilcimiz Başakşehir, Club Brugge karşısında avantajlı skorla sahaya çıktı ve istediğini aldı. İlk maçta alınan 3-3'lük beraberliğin ardından kendi evinde oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrılan Başakşehir, Club Brugge'ü eli boş boş göndererek adını bir üst tura yazdırdı. İlk yarıda Emmanuel Adebayor'un 7. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Başakşehir, 34. dakikada Edin Visca'nın bulduğu golle devreyi 2-0 önde kapattı. Medipol Başakşehir Club Brugge maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. Peki Medipol Başakşehir Club Brugge maçı kaç kaç bitti? İstanbul Fatih Terim stadında TSİ 20.45'de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir, Club Brugge karşısında 2 farklı golle galip gelerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İşte Başakşehir Club Brugge maçı geniş özeti ve golleri...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- CLUB BRUGGE MAÇI GOLLERİ

34' GOOLLL!! Edin Visca ile Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkarıyor.

7' GOOOLL!! Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.



Medipol Başakşehir Club Brugge maçı 11'leri şöyle:



Club Brugge'ün 11'i: Horvath, Engels, Refaelov, Vossen, Palacios, Denswil, Vormer, Nakamba, Bonaventure, Mechele, Touba



Başakşehir'in ilk 11'i : Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BİR İLKE İMZA ATTI!

Medipol Başakşehir, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’nda gruplarda mücadele etmeyi ve Aralık ayını görmeyi garantiledi. Temsilcimiz; Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarında, play-off turunu geçemezse Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayarak önemli bir geliri de garantiledi. Geçen sezon play-off turunda elenen takımlar 3’er milyon Euro almıştı. Play-off’u geçenlerse Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında play-off oynadıkları için 2’şer milyon Euro almışlardı. Başakşehir, play-off’u geçip Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa katılım payı olarak 12 milyon 700 bin Euro kasasına koymayı garantileyecek. Buna grup maçlarında galibiyet başına 1.5 milyon Euro, beraberlik başına 500 bin Euro ve yayın havuzundan pay eklenecek. Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00’te gerçekleşecek. Kurada UEFA puanı en yüksek 5 takım seribaşı olacak.

İlk maçlar 15-16 Ağustos’ta, rövanşları 22-23 Ağustos’ta oynanacak. Grup kura çekimi ise 24 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da gerçekleşecek. Avrupa Ligi grup kura çekimi ise 25 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 14.00’te yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TRİBÜNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını tribünden takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.