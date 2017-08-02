Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, milli futbolcu Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, transferi borsaya bildirdi. Trabzonspor, bir süredir transfer gündeminde olan Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Tecrübeli oyuncunun Çin ekibi ile sözleşmesi sabah saatlerinde feshedilmiş ve kulüp Burak Yılmaz için bir veda mesajı yayınlamıştı. Ardından Trabzonspor transferi KAP üzerinden açıkladı.



BURAK YILMAZ TRABZONSPOR TARAFTARINA MESAJ YOLLADI

Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi. Burak, Türkiye'ye ve Trabzonspor formasına geri döndüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelerini kullandı:



"Sevgili Trabzonsporlular, kulübümüz bugün 50 yaşında. Trabzonsporumuz 50 yaşında. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 50'nci yılımızda üstüme düşen görevi fazlasıyla yapacağım. Bugünden itibaren tekrar Trabzonsporluyum. Allahıma çok şükür hem ülkeme hem de Trabzonspor formasına geri dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte yeniden bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu hedefle, bu düşünce ile, bu arzu ile oraya geliyorum. Sizler de lütfen 50'nci yılımızda hem maddi hem de manevi olarak desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Gerek forma satışlarında gerek kombinelerle lütfen bizlerin yanında olun. Zaten her zaman desteğinizi hissettirdiniz. Bu sene bizim için önemli bir sene, bizleri bırakmayın. Bizler de sizleri mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yakında görüşmek üzere."