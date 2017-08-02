Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler, bugün Romanya'ya giderek Lucescu ile bir araya geldi. İlk olarak 4 maçlık teklif sunan TFF yetkilileri, Rumen hocadan olumsuz yanıt aldı. Ardından devam eden görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya varıldı. Başkan Yıldırım Demirören ile bu akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek olan Rumen teknik adamın, cuma günü resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.



TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz" denildi.



GALATASARAY DA GÖRÜŞÜYORDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitmesinin ardından bu kez de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve ikinci başkan Ali Dürüst, Lucescu için Romanya'ya gitti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Lucescu ile bir araya gelen Yıldırım Demirören, Rumen teknik adam ile anlaşmaya vardı. Rumen teknik adam A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu. Demirören ve beraberinde heyet, bu akşam sularında Lucescu ile beraber İstanbul'a gelecek.



2 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

2000-2002 arasında Galatasaray'ı, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, her iki takımla da birri kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.