Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun milli takımın başına geçmesi konusunda flaş yorumlar yaptı.



İşte Dilmen'in sözleri:

"Lucesu değerli bir teknik adamdır. Türk futbolu bugün TFF ve antrenörler olarak bir kişidir. 15 Temmuz'da Fatih hocanın olayları oldu. Bugün 2 Ağustos, Dursun Bey oraya gidiyor, koskoca Galatasaray'ın başkanı. Koskoca Şenol Güneş. Onunla konuşuyorsunuz.

Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray başkanı yazık 5 saat boşuna gidip gelmiş. Bugü Abdullah Avcılar, Rıza Çalımbaylar, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler...

Türkiye Futbol Federasyonu açıklasanıza 15 gün önce Lucescu'yu... Türk insanının aklıyla alay etmeyin.

Şenol Güneş'i 4 maç için doğru karar olduğunu ama uzun vadeli olacaksa Beşitkaş'a zarar vereceğini söylemiştim. 14 yıldır Luce'den başkasını bulamıyorlar, Türk teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip kendilerini atsınlar"