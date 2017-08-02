Beşiktaş'ın transferini bitirmek için Sunderland ile görüştüğü Jeremain Lens'ten siyah-beyazlılara güzel haberler geliyor.
Hollandalı futbolcunun 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a geleceği ve kendisini Beşiktaş'a 3 yıllığına bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi.
Sunderland Genel Menajeri Simon grayson ise "Lens'in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşüyoruz. Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim" açıklamalasını yaptı.
Jeremain Lens Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
02.08.2017 - 20:10 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jeremain Lens, yarın İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulübe imza atmak üzere yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Sunderland ile bonservis konusunda anlaştığı ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın transferini bitirmek için Sunderland ile görüştüğü Jeremain Lens'ten siyah-beyazlılara güzel haberler geliyor.
Etiketler : lens,beşiktaş,
493469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493469.aspx
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