Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transferini bitirmek için Sunderland ile görüştüğü Jeremain Lens'ten siyah-beyazlılara güzel haberler geliyor.



Hollandalı futbolcunun 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a geleceği ve kendisini Beşiktaş'a 3 yıllığına bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi.



Sunderland Genel Menajeri Simon grayson ise "Lens'in transferi konusunda Beşiktaş ile görüşüyoruz. Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceğini söyleyebilirim" açıklamalasını yaptı.