Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan; karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile protokol tribününden takip etti.





