Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan; karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile protokol tribününden takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Brugge maçında tribünde
02.08.2017 - 21:30 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan; karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile protokol tribününden takip etti.
Etiketler : Erdoğan,Başakşehir,Brugge,
493479 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493479.aspx
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Antalyaspor
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Kayserispor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Adanaspor
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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Ümraniyespor
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