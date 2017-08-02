Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı yönetim, yaptığı toplantıda Lucescu'yu futbol aklı olarak teknik direktör Igor Tudor'un üzerinde görevlendirmek istemişti. Bu çalışma kapsamında önce Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'ya giderek Lucescu ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli futbol adamı, ilk toplantıda fikre sıcak baktığını ve birkaç gün içinde Başkan Dursun Özbek ile görüşebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Özbek, geçtiğimiz günlerde Romanya'ya giderek Lucescu ile masaya oturdu.

Görüşmeden sonra yanıtını Galatasaray'a ileteceğini söyleyen Rumen teknik adam, A Milli Takım'ın yaptığı teklifi kabul edince sarı kırmızılı yönetime ilgileri için teşekkür ettiğini söyleyerek olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde durum değerlendirmesi yaparak yol haritasını belirleyecek. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Mircea Lucescu sonrası yeni bir plan yapmadıklarını, konuyu kendi aralarında değerlendirerek Galatasaray için en doğru kararı alacaklarını söyledi.