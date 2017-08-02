Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur ön eleme maçında temsilcimiz Başakşehir kendi sahasında Club Brugge'ü ağırladı.





GÜMÜŞDAĞ İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şeref tribününde maçı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izledi. Başakşehir maçın ilk dakikalarında golü buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak büyük sevinç yaşadı.





Atılan 2. gol sonrası da ekran başındaki herkes gibi şeref tribününde büyük sevinç yaşandı.

Maçın son dakikalarına gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı'na sürpriz vardı. Başakşehirli taraftarlar Erdoğan için "Başkomutan" yazılı dev pankart açtı.



