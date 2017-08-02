Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada; Mircea Lucescu'nun, Beşiktaş'ı kuruluşunun 100. yılında lig şampiyonluğuna taşıdığı vurgulandı.
Açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mircea Lucescu ile A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya varıldığını bildirdi.Beşiktaşımızı 100. Yılında Şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A M illi Takımımıza büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, Ay-Yıldızlı Takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz."