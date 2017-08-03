Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını play-off turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge'ü ağırladı. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 7. dakikada Emmanuel Adebayor, 34. dakikada ise Edin Visca'nın golleriyle 2-0 kazanarak, play-off turuna yükseldi ve kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeyi degarantiledi.

Play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK GALİBİYET

Avrupa arenasında 8. maçını oynayan turuncu-lacivertliler, Club Brugge'ü mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen Medipol Başakşehir, sahasında 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, Belçika'da Club Brugge ile oynadığı maçtan ise 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

CLUB BRUGGE'Ü YENEN İLK TÜRK TAKIMI

Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Turuncu-lacivertliler, daha önce Türk takımları ile oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Belçika temsilcisine 2-0'lık skorla ilk yenilgisini yaşattı.

Belçika ekibi, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

ADEBAYOR'DAN BİN 252 GÜN SONRA AVRUPA KUPALARINDA GOL

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bin 252 gün sonra Avrupa kupalarında gol attı.

Adebayor, Avrupa kupalarında son golünü 27 Şubat 2014'te Tottenham formasıyla Ukrayna ekibi Dnipro'ya atmıştı. O maçta 2 gol birden kaydeden Togolu oyuncu, o günden sonra uzun süre Avrupa'da gol bulamamıştı.

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir'in Visca ile bulduğu ikinci golde de asisti yapan isim oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN "BAŞKOMUTAN" PANKARTI

Medipol Başakşehir taraftarları, müsabakanın 90. dakikasında maçı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu "Başkomutan" yazılı pankartı açtı.

Taraftarlar, pankart açıldıktan sonra uzun süre "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaparak, Cumhurbaşkanına sevgi gösterisinde bulundu.

KERİM FREİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Kerim Frei, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Club Brugge karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Kerim, mücadelenin 78. dakikasında Elia'nın yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımında ilk resmi maçına çıktı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Medipol Başakşehirli futbolcular, karşılaşma sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, tarihi başarılarının mutluluğunu uzun süre taraftarlarıyla paylaştı.