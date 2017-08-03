Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın kura çekiminde bulunacağı torba belli oldu. Siyah-beyazlılar kura çekimine 3. torbadan katılacak.



Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dİnamo Kİev ve Hollanda'nın Ajax takımlarının elenmesi Beşiktaş'a yaradı.



Siyah-beyazlılar böylece 3. torbaya yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 24 Ağustos Perşembe günü çekilecek