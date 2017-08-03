Çok zor bir maç olduğunu söyleyen Adebayor, "İyi başladık ve bulduğumuz şansları iyi değerlendirdik. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve hak ettiğimiz galibiyeti elde ettik. Başakşehir, Türkiye’nin en büyük takımlarından birisi. Çok zor rakipler var ama futbol 90 dakika üzerinden oynanıyor. Göreceğiz ve oynayacağız" dedi.
Emmanuel Adebayor: Başakşehir, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi
03.08.2017 - 00:43 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi. Adebayor, "Başakşehir, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Emmanuel Adebayor,
493514 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493514.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
0
0
2
Antalyaspor
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0
0
0
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0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0