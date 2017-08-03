Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok zor bir maç olduğunu söyleyen Adebayor, "İyi başladık ve bulduğumuz şansları iyi değerlendirdik. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve hak ettiğimiz galibiyeti elde ettik. Başakşehir, Türkiye’nin en büyük takımlarından birisi. Çok zor rakipler var ama futbol 90 dakika üzerinden oynanıyor. Göreceğiz ve oynayacağız" dedi.