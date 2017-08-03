Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Bugün gerçekten bizim için çok önemli. Tarihe bir not düştük, Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’ni geçti ve Avrupa Ligi’ni garantiledi. Daha 4 yaşında olan bir kulübüz. Brugge’de 2-0’dan 3-2’ye getirmemiz ve burada 2-0 yapmamız çok önemli. Ben teknik heyetimizi kutluyorum. Taraftarlarımızı da kutluyorum. 6 bin 500 civarı taraftarımız vardı. Başakşehir’in her geçen gün taraftarı da çoğalıyor. Ayrıca maçımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza da hem takımım hem de yönetim adına buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Avrupa Ligi'ni garantilemek çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu maça milli maç olarak baktığını ifade eden Gümüşdağ, "Maçtan sonra soyunma odasında takımı kutladı. Ayrıca sonrasında Brugge takımının da soyunma odasına giderek onları teselli etti. Brugge Başkanı, çok memnun olduğunu ifade etti. Biz daha 2 maçı geride bıraktık. Fikstür zor, lig zor, kupa zor. Kolay değil. Her sene hedefimiz olduğumuz yerin 1 sıra üzerinde ligi bitirmek istiyoruz. Bundan sonraki turda kim çıkarsa çıksın, çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kalitemiz ortada. Tabii ki bizden daha üst düzeyde takımlar olabilir. Ama bizim oyuncu grubumuz da çok kaliteli. Öncelikle Avrupa Ligi’ni garantiliyor olmak bizim için çok önemliydi" dedi.