Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ve Ajax'ın 3. ön eleme turunda elenmesiyle kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Ajax, Dinamo Kiev ve Olympiakos'tan ikisinin elenmesini bekleyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in Young Boys'a ve Ajax'ın Nice'e elenmesi sonucu kura çekiminde 4. torba yerine 3. torbada yer alacak.