Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ve Ajax'ın 3. ön eleme turunda elenmesiyle kura çekimine 3. torbadan katılacak.
Ajax, Dinamo Kiev ve Olympiakos'tan ikisinin elenmesini bekleyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in Young Boys'a ve Ajax'ın Nice'e elenmesi sonucu kura çekiminde 4. torba yerine 3. torbada yer alacak.
Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan katılacak
03.08.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş, kura çekimine 3. torbadan katılacak.
Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ve Ajax'ın 3. ön eleme turunda elenmesiyle kura çekimine 3. torbadan katılacak.
Etiketler : Beşiktaş,kura çekimi,
493516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493516.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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Akhisar Bld.
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Antalyaspor
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3
Konyaspor
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4
Alanyaspor
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0
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5
Beşiktaş
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0
0
0
0
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0
6
Bursaspor
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0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
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8
Fenerbahçe
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0
0
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9
Galatasaray
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0
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10
Gençlerbirliği
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0
0
0
0
11
Göztepe
0
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0
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0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
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0
0
0
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0
15
Başakşehir
0
0
0
0
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0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
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18
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
0
0
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0
0
0
0
0
2
Adanaspor
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0
0
0
0
0
3
Altınordu
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0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
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0
0
0
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0
8
Denizlispor
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0
0
0
0
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0
9
Elazığspor
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0
10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
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0
13
Giresunspor
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0
0
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0
0
14
İstanbulspor
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0
15
Manisaspor
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0
16
MKE Ankaragücü
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0
0
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0
0
17
Samsunspor
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
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