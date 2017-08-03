UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Club Brugge’ü konuk etti. Turucu-lacivertli ekip, Brugge karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi Play-Off’una yükseldi. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takımı tebrik ettiğini ifade ederek, “Burada Başakşehir çok kontrollü güzel bir oyun ile turu geçti. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’nde de başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımızı ve sporcuları tebrik ediyoruz. Türk futbolcu için önemli bir geceydi” dedi.
Bakan Bak: Türk futbolu için önemli bir geceydi
03.08.2017 - 00:51 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir’in 2-0’lık UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu galibiyeti sonrası değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türk Futbolu için önemli bir geceydi” dedi.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Gençlik ve Spor Bakanı,Osman Aşkın Bak,
493518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493518.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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Akhisar Bld.
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Antalyaspor
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3
Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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6
Bursaspor
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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0
12
K.D.Ç. Karabük
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0
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0
0
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13
Kasımpaşa
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14
Kayserispor
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15
Başakşehir
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0
16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
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G.
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M.
A.
Y.
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1
Adana Demirspor
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0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
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3
Altınordu
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0
4
Balıkesirspor
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5
Boluspor
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0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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7
Ç. Rizespor
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8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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11
Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
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15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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0
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0
0
18
Ümraniyespor
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