Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında Belçika’nın köklü kulübü Club Brugge’u evinde 2-0 yendi ve adını play off turuna yazdırdı. Karşılaşmanın başından sonuna dek maçın hâkimi olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 90 dakika boyunca mücadeleyi domine etti. Henüz 7. dakikada Manchester City’den transfer edilen dünyaca ünlü Fransız sol bek Clichy’nin ortasını iyi takip eden bir diğer dünya yıldızı Adebayor düzgün bir kafa vuruşuyla Brugge’un kilidini açtı: 1-0. Golün ardından kontrolü eline alan ve yüksek pas yüzdesiyle rakibini yıldıran Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun doğru tercihleriyle adeta rakibine topu göstermedi. Temsilcimizi rahatlatan gol ise 34’te geldi. Emre’nin uzun pasıyla topla buluşan Adebayor, Visca ile verkaç yaptı. Boşnak futbolcu ceza sahasından çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarı rölantide

41’de yine Visca’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten dönünce ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya da bıraktığı yerden devam eden Başakşehir henüz 46. dakikada üçüncü golle burun buruna geldi. Mossoro’nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Caiçara’nın yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. Dakikalar ilerledikçe tempoyu düşüren ve kontrol futboluna dönen ev sahibi takım, 71’de Mossoro-Gökhan İnler değişikliğiyle daha güvenli bir futbol anlayışına döndü. Her geçen dakika tur için umutlarını biraz daha kaybeden Brugge 75’ten sonra oyundan iyice düşerken, kalan bölümde skoru koruyan temsilcimiz mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrılarak rakibini UEFA Avrupa Ligi’ne gönderdi.

Tarih yazanlar Club’ü

Medipol Başakşehir, daha önce Türk ekipleri ile oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Club Brugge takımına 2-0’lık skorla ilk yenilgisini yaşattı. Belçika ekibi 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile eşleşmiş ve 2-1 ve 3-1’lik galibiyetler almıştı. Club Brugge, 2002-03’te ise Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray’la İstanbul’da 0-0 berabere kalmış, evindeki maçı 3-1 kazanmıştı.

Göz açtırmadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Club Brugge’u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonunda oldukça keyifliydi. Rakibe göz açtırmadıklarını ve 90 dakika boyunca sahanın tek hâkimi olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncularımı kutluyorum. İlk maçın ilk 15 dakikasından sonra büyük bir karakter ortaya koymuşlardı. Aynı ciddiyet devam etti ve çok güzel bir skorla turu geçtik” dedi. Play-off turunda da iddialı olduklarını belirten Abdullah Avcı, “Takım olarak kendimize güvenimizi kazandık. Şampiyonlar Ligi kulvarında da ülkemizi başarıyla temsil edebilmek için can atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Para yağacak

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselerek önemli bir geliri de garantiledi. Geçen sezon play-off turunda elenen takımlar 3’er milyon, Play-off’u geçenler de Şampiyonlar Ligi gelirleri dışında 2’şer milyon avro almışlardı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa 12 milyon 700 bin avroyu kasasına koymayı garantileyecek.

Kura çekimi yarın

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi yarın Türkiye saatiyle 13.00’te gerçekleşecek. Kurada UEFA puanı en yüksek 5 takım seribaşı olacak. Başakşehir’in muhtemel rakipleri arasında Sevilla, Liverpool, Napoli, CSKA Moskova gibi güçlü takımlar bulunyuor. İlk maçlar 15-16 Ağustos’ta, rövanşları 22-23 Ağustos’ta oynanacak.