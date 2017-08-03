Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AMillî Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu. Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından acil hoca arayışında olan TFF’nin önceliği Şenol Güneş’ti. Olumsuz cevap geldi ve teklife teşekkür edildi. B planında Abdullah Avcı vardı ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yanına Galatasaraylı Başkanvekili Ali Dürüst’ü de alarak Romanya’ya gitti. Demirören’in ilk etapta 4 maçlığına takımın başına geçmesi yönünde yaptığı teklifi Lucescu reddetti. Devam eden görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya varıldı. Yıldırım Demirören ardından Lucescu’yu yanına alıp dün gece İstanbul’a geldi. Böylelikle Galatasaray’a 2001-02’de lig, 2000-01’de Süper Kupa şampiyonlukları yaşatan, Beşiktaş’ı da 2001-02’de ligde zafere götüren Rumen teknik adam 13 yıl sonra yeniden Türkiye’nin yolunu tutmuş oldu.

Şansımız var

A Millî Takım’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray’a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve “Hâlâ sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören’e hem sayın Dürüst’e hem de sayın Yardımcı’ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik direktör, “Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Gelir gelmez Riva’da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv’de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İMZA YARIN 14.30’DA!

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu’nun A Millî Takım teknik direktörlüğe getirildiğini resmi siteden duyurdu. Yapılan açıklamada, Lucescu’nun yarın saat 14.30’da 2+1 yıllık

sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

ALİ DÜRÜST İKNA ETTİ

Galatasaray’ın eski yöneticisi Ali Dürüst, Mircea Lucescu’yu sarı-kırmızılı kulübün elinden alan isim oldu. TFF Başkanvekili görevinde bulunan Dürüst, yaptığı görüşmeler sonunda Rumen teknik adamı ikna ederek A Millî Takım’ın başına getirdi.

MAAŞI 2,5 MİLYON AVRO

Mircea Lucescu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu açıklanınca en çok alacağı maaş merak edilir oldu. 72 yaşındaki Lucescu’nun maaşının yıllık 2,5 milyon avro olacağı iddia edildi.. Görevden alınan Fatih Terim ise yılda 3,5 milyon avro kazanıyordu.

ALZHEİMER ŞÜPHESİ

A Millî Takım’ın başına Mircea Lucescu getirilirken dedikodular da beraberinde geldi. Geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki teknik adamın ‘unutkanlık’ hastalığı diye bilinen alzheimer’a yakalandığı iddia edilmişti. Hatta son çalıştırdığı Rus ekibi Zenit’te elde ettiği başarısız sonuçların da bu hastalık nedeniyle yaşandığı konuşulmuştu.