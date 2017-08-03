Trabzonspor’un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya ‘Yuvana Hoş geldin Kral’ şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.