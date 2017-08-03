Trabzonspor’un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya ‘Yuvana Hoş geldin Kral’ şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.
Burak Yılmaz İstanbul’a geldi
03.08.2017 - 09:16 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’un yeni transferi Burak Yılmaz bu sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.
Trabzonspor’un Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Burak Yılmaz, bu sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na geldi. Havaalanına 2 saat gecikmeli inen bordo-mavili oyuncuyu Trabzonsporlu taraftarlar karşıladı. Trabzonsporlu tarftarlar, milli oyuncuya ‘Yuvana Hoş geldin Kral’ şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren deneyimli oyuncu, yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanından ayrıldı.
Etiketler : burak yılmaz,transfer,
493570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493570.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0