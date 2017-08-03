Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Çakar'ın olay çıkartacak o yorumları:

Galatasaray çıldırdı diyebiliriz. Şu ana kadar yaptığı sözleşmelerde sadece bonservislere 160 milyon TL, oyunculara ise 288 milyon TL ödeyecek. Gelin görün ki taraftar hala ne başkana ne de Tudor'a güvenmiyor. Bu kadar transferle başarı gelir mi?



TUDOR'U DA BİR GECEDE SATACAKLAR

Galatasaray, Tudor için önemli oyuncular aldı. Üstelik çok ciddi paralar da harcadılar. Ama bu takımı Tudor'a teslim etmek ne kadar doğru bilmiyorum. Tudor asla pedagojik formasyonu olmayan bir hoca. Sneijder'i kaybetmesi de bunun en önemli göstergesi. Hayatında hiç ama hiç Galatasaray ağırlığında ya da onun yarısı kadar bir takımı çalıştırmamış. Hayatında hiç ama hiç yılda 300-500 bin Euro'dan fazla kazanan futbolcuyla teşriki mesaide bulunmamış. Ben Tudor'un başarabileceğine asla inanmıyorum. Ama Tudor kızmayacak. Bakarsınız bir gecede kovuluverir. Eeee etme bulma dünyası! Nasıl bir gecede Karabük'ü sattıysa bir gece de onu satacaklardır. Bundan hiç şüphesi olmasın.

ORMAN VE GÜNEŞ'İN BİRBİRİNİ SEVMESİNE GEREK YOK

Fikret Orman ile Şenol Güneş'in birbirlerini sevmelerine hiç gerek yok. Ayrıca aralarında bir soğukluk olduğu konusunda da ortada sadece dedikodular var. Herkes işini yapacak. Şenol Güneş iki senedir işini mükemmel yaptı. Allah'ı var Fikret Orman ve diğer yönetici arkadaşları da yaptıkları ve yapmadıklarıyla Beşiktaş'ta üstün fayda gösterdiler. Dolayısıyla Beşiktaş'ın içine nifak sokmaya, sorun varmış gibi ya da var olan sorunlar çok büyükmüş gibi göstermenin Beşiktaş'a değil, rakiplerine faydası var.



FENERBAHÇE LİDERİNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe iyi bir golcü alamazsa değil şampiyonluğu, ilk ikiyi bile unutsun. Van Persie ne kadar oynayacak? Sakatlıklardan ne kadar çabuk dönecek? Ona bir şey olursa forvet ya da golcü olarak kim görev yapacak. Üstelik Kjaer gibi çok önemli bir lideri de kaybettiler. Fenerbahçe takviye yapmazsa ilk iki şansı çok zor duruyor.



İki yılda Fenerbahçe'den 12 milyon Euro alan Van Persie son sezonuna da sakat başladı. Tarihin en büyük hayal kırıklığı deniyor, siz nasıl yorumluyorsunuz Van Persie'yi?



Van Persie'yi zaten Fenerbahçe'ye çaktılar. Asla modern futbolun istediği antrenman dozunu kaldırabilecek bir oyuncu değil. Yaşlı, sakatlıklara karşı çok kırılgan ve art arda gelecek ağır maçları kaldırabilecek bir yapıya sahip değil. O zaman da söylemiştim, bu adamı almayın diye.