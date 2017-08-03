Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, forvete de önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler ünlü bir isimle prensip anlaşmasına varırken işi imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe, Arsenal’in İspanyol santrforu Lucas Perez ’i renklerine bağladı. Danimarkalı stoperi Kjaer'i 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satan sarı-lacivertli kulüp, Aykut Kocaman'ın yolunu gözlediği golcü oyuncunun yanı sıra kulübü ile anlaştı.

Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman'a forvet müjdesini verdi... Tecrübeli teknik adamın uzun süredir gündemde tuttuğu santrfor transferini mali sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Sarı-lacivertli yönetim, Simon Kjaer'in 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satışı sonrası rahat nefes aldı. Transferde de bombayı patlattı.

Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşince düğmeye basan yönetim, Aykut Kocaman'ın forvet transferi listesinde ilk sıraya yazdığı Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile dün gece anlaşmaya vardı. (Fanatik)