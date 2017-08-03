Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT’nin ünlü spikeri Yalçın Çetin 29 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, TRT Spor’daki görevinden kendi isteği ile ayrıldığını açıklamıştı.

Aldığı kararı sosyal medyadan duyuran Çetin bundan sonra sadece TRT Radyo’da olacağını ifade etmişti.