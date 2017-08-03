Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF yönetiminin, Rumen çalıştırıcıyla 2+1 yıllık anlaşma yaptığı öğrenilirken maaşı da belli oldu... Öncesinde Fatih Terim'in aldığı maaş olay çıkartmıştı...

İşte detaylar:

2019 yılında görev süresi sona erecek olan TFF yönetimi, bu nedenle Luce’nin kontratına +1 yılı opsiyon olarak ekledi.

Rumen teknik adam, ilk etapta Fatih Terim’in kazandığı yıllık 3,5 milyon Euro'yu talep etti.

Daha sonra yapılan görüşmelerde bu rakam 2.5 milyon Euro'ya indirildi. Lucescu da bu teklifi kabul edince anlaşma sağlandı.

Lucescu'nun yardımcılığı konusunda Mehmet Özdilek’in isminin geçtiği öğrenildi. Fatih Terim ayrılmadan önce tecrübeli teknik adamın yardımcılığına getirilen genç teknik adam, hiçbir maça çıkamamıştı.

Adaylar arasında Tolunay Kafkas’ın da bulunduğu ancak Mehmet Özdilek’in daha ağır bastığı kaydedildi. (Haber7)