Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa transfer piyasasını uzun süredir meşgul eden Neymar transferinde Paris Saint Germain'in (PSG) mutlu sona ulaşmasının ardından yeni gündem maddesi Kylian Mbappe olacağa benziyor.

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla Monaco'nun 107 gollü lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmasında büyük pay sahibi olan 18 yaşındaki futbolcu artık yeni bir serüvene atılmak istiyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre Mbappe kendisine yapılan yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi ve bu yaz takımdan ayrılmak istediğini Fransız ekibinin yetkililerine bildirdi.

Real Madrid'in yoğun çabası karşısında 180 milyon euro ve vergi masraflarıyla beraber 216 milyon euro'luk ücrette direten Monaco'nun genç golcünün bu kararından sonra gelen teklifleri değerlendirme kararı alabileceği öne sürülüyor.

2017 yazı boyunca ismi Real Madrid, Manchester City ve Arsenal ile anılan Fransız futbolcunun artık yeni bir talibi daha var...

Neymar'ın alternatifi Mbappe



Neymar'ın PSG'ye transferinden 222 milyon euro gelir elde edecek olan Barcelona, Mbappe ile hücum hattını tazelemek istiyor. Genç golcünün yakın çevresiyle ilk temasa geçtiği öğrenilen Katalan ekibinin önümüzdeki hafta bu transferdeki girişimlerini hızlandıracağı ve Monaco'nun talep ettiği bonservis bedelini ödemeye sıcak baktığı beilrtildi.