Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kura çekimi, yarın İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Club Brugge’u eleyerek play-off’a yükselmeyi başaran Medipol Başakşehir’in rakibi TSİ 13.00’te çekilecek kurada belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri arasında Napoli (İtalya), Sevilla (İspanya), CSKA Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor. Devler Ligi’nde turun ilk maçları 15-16, rövanş mücadeleleri ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde rakibi ise TSİ 14.00’teki kurada belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi’nde ise play-off ilk maçları 17 Ağustos, rövanşlar 24 Ağustos’ta oynanacak.