Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antrenmanda sakatlanarak ameliyat edilen Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül’ü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman hastanede ziyaret etti. Başkan Orman, Gökhan Gönül’ü ziyareti sırasında BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Orman, "Gökhan çok sevdiğim bir kardeşim. Futbolun içinde olan şeyler, mesele sağlıklı olarak dönmesi ve en kısa sürede takıma adapte olması. Acelemiz yok, Beşiktaş’ın zaten geniş kadrosu var. Gökhan da bir iki ay içinde gelir ve formasını alır. Allah beterinden saklasın" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL: EN KISA SÜREDE SAHALARA DÖNECEĞİM

Gökhan Gönül ise, “Doktorumuz Sarper Çetinkaya ile konuşuyorduk. Kendisi maçlardan sonra zaman zaman müdahale edip sahaya çıkmamı sağlıyordu. Geçen sezon oynadığım hiçbir maçta yüzde 100 sahada olamadım, bu da beni rahatsız ediyordu. Kendi yapacaklarımı, yapabileceklerimi bilip yapamamak beni üzüyordu. Yüzde 60-70 performans göstermektense bu sezon erken müdahale ederek yüzde 100’e çıkmak istiyorum. İlk günden itibaren bana sahip çıktılar. Kötü oynadığım dönemlerde bile beni desteklediler. Onlara iyi performans borcum var. Bu ameliyattan sonra yapacağız. En kısa sürede sağlığıma kavuşup sahalara döneceğim" şeklinde konuştu.

Gökhan Gönül’e yapılan müdahale ile ilgili bilgiler veren Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya da, "En azından sezon başında milli takım araları da var. 6-8 haftalık program uygulayacağız. 3-4 hafta sonra koşulara başlatırsak amacımız 6. haftada takıma vermek. Gökhan da sahalara dönmek istiyor, ameliyat sebebi de bu sorundan kurtulup yüzde 100 Gökhan Gönül’ü izletmek" ifadelerini kullandı.