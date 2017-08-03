Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lionel Messi, Luis Suarez ve diğer Barcelonalı oyuncularla birlikte Arda Turan da Neymar'a veda mesajı yayınladı. Arda'nın mesajında, "Seninle, tüm unutulmaz hatıraları yaşamak benim için bir zevkti kardeşim. Senin için her zaman en iyisini dilerim." ifadeleri kullanıldı.