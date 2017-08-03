Lionel Messi, Luis Suarez ve diğer Barcelonalı oyuncularla birlikte Arda Turan da Neymar'a veda mesajı yayınladı. Arda'nın mesajında, "Seninle, tüm unutulmaz hatıraları yaşamak benim için bir zevkti kardeşim. Senin için her zaman en iyisini dilerim." ifadeleri kullanıldı.
Arda Turan'dan Neymar'a veda
03.08.2017 - 22:43 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arda Turan, Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar için veda mesajı yayınladı.
Etiketler : Arda Turan,Neymar,
493747 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493747.aspx
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Antalyaspor
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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15
Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Trabzonspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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Ümraniyespor
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