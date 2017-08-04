Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında Strum Graz'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe sahasındaki maçta 1-1 berabere kalarak turu atlayan taraf oldu. Ancak karşılaşmada 81. dakikada Ozan Tufan oyundan alınırken, Mehmet Topal oyuna giren isim oldu. Ozan Tufan'ı tribünler ıslıklayarak protesto etti. Bir grup taraftar ise Ozan Tufan'a alkışlayarak destek verdi. Bunun üzerine teknik direktör Aykut Kocaman tribünlere dönerek protesto etmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret yaptı.

Bunun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, golden önce Huspek'ten yediği çalım nedeniyle taraftarlardan tepki gördü.