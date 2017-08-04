Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal son transfer Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. A Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Son 15 yılın yetiştirdiği en önemli karakterlerden bir tanesi. Trabzonspor'da önemli başarılara imza attı. Onun burayı, Trabzonspor'un da onu çok arzu etmesi ve birlikte bu istek ve arzunun önemli bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Burak'ın zaten enerjisi, katkısı belli" dedi. Burak transferinin takımdaki genç futbolcular için de önemine dikkat çeken Yanal, "Onun deneyimlerinden yararlanabilecek çok önemli ve yetenekli genç oyuncularımız var. Burak'ın sadece oyuncu olarak değil, karakter olarak da genç oyunculara çok önemli katkısının olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'dan Burak Yılmaz yorumu
04.08.2017 - 04:30 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal son transfer Burak Yılmaz hakkında 'son 15 yılın en önemli karakterlerinden biri' yorumunu yaptı.
Etiketler : ersun yanal,burak yılmaz,trabzonspor,transfer,
493785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493785.aspx
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Akhisar Bld.
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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6
Bursaspor
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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8
Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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K.D.Ç. Karabük
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13
Kasımpaşa
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14
Kayserispor
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15
Başakşehir
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0
0
16
Osmanlıspor FK
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17
Sivasspor
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Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
0
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0
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2
Adanaspor
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0
3
Altınordu
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0
0
0
4
Balıkesirspor
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0
0
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5
Boluspor
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0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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0
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7
Ç. Rizespor
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8
Denizlispor
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0
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0
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0
9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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0
12
Gazişehir Gaziantep FK
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0
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0
13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
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0
15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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0
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0
0
17
Samsunspor
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0
0
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0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
0
0
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0
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