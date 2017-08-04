Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal son transfer Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. A Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunun önemli isimlerinden biri. Son 15 yılın yetiştirdiği en önemli karakterlerden bir tanesi. Trabzonspor'da önemli başarılara imza attı. Onun burayı, Trabzonspor'un da onu çok arzu etmesi ve birlikte bu istek ve arzunun önemli bir enerji oluşturacağını düşünüyorum. Burak'ın zaten enerjisi, katkısı belli" dedi. Burak transferinin takımdaki genç futbolcular için de önemine dikkat çeken Yanal, "Onun deneyimlerinden yararlanabilecek çok önemli ve yetenekli genç oyuncularımız var. Burak'ın sadece oyuncu olarak değil, karakter olarak da genç oyunculara çok önemli katkısının olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.