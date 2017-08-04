Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi’nde play off turuna yükseldi. İlk maçta alınan avantajlı skorun etkisiyle maça kontrollü bir futbolla başlayan Fenerbahçe, ayağa paslarla topa hâkim bir görüntü sergiledi. Savunmada Neustadter, orta sahada ise De Souza, Ozan ve Valbuena’nın yüksek pas yüzdesiyle rakibini oyundan düşüren Aykut Kocaman’ın ekibi, aradığı golü ise henüz sezon başlamadan tartışılmaya başlanan Nabil Dirar ile buldu. Maçın 34. dakikasında sol çizgide rakibinden sıyrılan Valbuena’nın ortasında topu kafayla ağlara gönderen Dirar, Lens’in yerine transfer edilmesi nedeniyle oluşan soru işaretlerini giderdi ve ilk yarı 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Neler kaçtı neler

İkinci yarıya da iyi başlayan temsilcimiz Dirar’ın sağdan bindirmeleriyle etkili olsa da kendisini rahatlatacak golü bulamadı. 61’de Robin van Persie maça dahil olurken kopan alkış tufanı ise Hollandalı yıldız için değil, iki maçtır ortaya koyduğu futbolla taraftarların desteğini arkasına alan genç golcü Ahmethan Köse içindi. Ender gelişen Sturm Graz ataklarında 66’da savunmanın arkasına iyi sarkan Huspek, Hasan Ali’yi geçti ve skoru dengeledi: 1-1. Golün ardından 70’te Schubert ile önemli bir fırsat yakalayan Avusturya temsilcisi öne geçme şansını değerlendiremedi. 84’te Mehmet Topal’ın şutu direkten dönerken, son dakikalarda Skrtel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. Sonuçta galibiyet gelmese de, turu geçen taraf Fenerbahçe oldu.