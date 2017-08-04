Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna kaldı. Bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi belli olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 22 rakibi şöyle:



Rosenborg (Norveç)

FC Sheriff (Moldova)

AEK Athens (Yunanistan)

NK Domzale (Slovenya)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

FH Hafnarfjardar (İzlanda)

Viitorul Constanta (Romanya)

Shkendija (Makedonya)

Vardar Skopje (Makedonya)

Östersunds (İsveç)

Suduva Marijampole (Litvanya)

Apollon Limassol (Güney Kıbrıs)

FC Oleksandriya (Ukrayna)

Kızılyıldız (Sırbistan)

Hajduk Split (Hırvatistan)

Videoton Fehervar (Macaristan)

Maritimo Funchal (Portekiz)

Utrecht (Hollanda)

Altach (Avusturya)

NK Osijek (Hırvatistan)

Skenderbeu (Arnavutluk)

Sporting Braga (Portekiz)